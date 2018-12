Au-delà des bobettes

Qu’on soit mieux vêtu au mariage des Hells qu’à l’Assemblée nationale, c’est pas grave. Ça complète la vision entortillée que l’on peut maintenant avoir en regardant aller élus et dirigeants.

Parce que nous, au Québec, on a Bombardier, subventionné dans le tapis, qui construit des wagons de métro et de trains merveilleux, et on en vend partout dans le monde. Mais, nos wagons pour l’Agence Métropolitaine ou le CN, on les achète en Inde, en Chine ou même en Allemagne. La pognez-vous ? Pas moi.

Qu’il ou elle ait été en jeans, en pyjama ou en tutu, qui a autorisé les prises de courant à 30 000 $ dans la construction du CUSM ? Et ceux qui sont responsables des dépenses exorbitantes et niaiseuses d’Hydro Québec qui, en passant, nous doit de l’argent et ne veut pas nous rembourser, portaient-ils cravates, vestons et/ou très belles robes et bijoux assortis ?

AVEC PAS DE LINGE

Au lieu d’observer les guenilles, on ne serait pas mieux de vérifier les piles des calculatrices quand on nous lance en plein visage qu’on se fait enfiler depuis des années aux pompes à essence ? Et on rajoute que 8600 contraventions ne seront pas collectées parce que le système est trop ankylosé. On coupe l’immigration, mais on manque de monde pour travailler.

Aussi, j’aimerais savoir comment était habillé(e) celui ou celle qui, un bon matin, il y a quelques semaines, est arrivé(e) en disant : « Aie, vous savez pas ce que j’ai trouvé dans les livres ? Un surplus de 3 milliards. C’est pas une joke. On a 3 milliards en trop ».

Le problème n’est pas de savoir comment les habiller, mais plutôt de les arrêter de nous mettre tout nus.

VIVE LE VEN... DREDI

Y a pas de doute, Valérie Plante, c’est la mayor.

Ça prend combien de laines d’acier pour se tricoter un poêle ?

Gilles Vaillancourt est de retour à Laval. Est-ce qu’on peut rappeler Victor Mete ?

Derniers résultats de la cuisine : sot 6, douzaine 2.

Grand-maman Marie-Claire Bastien adore son petit-fils Liam qui lui a dit avoir un bobo au pouce de ses orteils.

À DEMAIN