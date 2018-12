Ce populaire resto de l’Estrie vend sa glace au popcorn et il vous faut absolument un pot

À la recherche du dessert parfait qui fera saliver vos invités pendant les repas des Fêtes? Un populaire restaurant de l’Estrie à ce qu’il vous faut!

L’Antidote FoodLab à Sherbrooke, qui se veut un laboratoire gourmand, vend sa célèbre glace au popcorn utilisée pour son fameux dessert, le CrackerJack réinventé.

Pour 9$, vous pourriez repartir avec un pot de 500ml de cette glace plutôt unique. Attention, c’est seulement du mardi au samedi entre midi et 22h qu’il est possible de se procurer vos pots de bonheur à même le resto.

Si jamais vous désirez servir un dessert similaire à celui offert au restaurant, il suffit d’enrober votre glace de vrais morceaux de popcorn, de caramel croquant, de poudre de beurre salé et de caramel. Sinon, la glace accompagnera très bien n’importe quel dessert sucré que vous déciderez d’offrir à vos invités.

Antidote FoodLab

35 rue Belvédère Nord, suite 10 à Sherbrooke

