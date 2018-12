Cellulaire en voiture: les accessoires essentiels à avoir

L’utilisation du cellulaire au volant est formellement proscrite depuis déjà plusieurs années.

N’empêche, bon nombre d’automobilistes l’utilisent toujours, malgré une grande variété d’outils et de dispositifs légaux. Mais quels sont les outils qu'il importe de se procurer? Voici cinq accessoires essentiels à avoir pour éviter d’utiliser son cellulaire au volant.

Support de téléphone

L’article incontournable est évidemment le support de téléphone. Comme l'indique le collaborateur juridique du Guide de l’auto Me Éric Lamontagne, «l’infraction est d’en faire l’usage!» Dans cet ordre d’idées, si vous utilisez votre mobile comme GPS, vous devez le mettre en évidence sans y toucher. La solution? Un support prévu à cet effet!

Câble USB

Depuis quelques années déjà, plusieurs manufacturiers automobiles offrent une compatibilité avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, qui permettent de lier un téléphone au système d’infodivertissement d’un véhicule. Pour en profiter, cependant, vous devez vous procurer un câble d’alimentation qui est compatible avec votre téléphone et dont une extrémité est dotée d'une prise USB. Ainsi, vous pourrez brancher votre téléphone au système, le ranger et utiliser les commandes de la voiture plutôt que votre appareil.

Chargeur sans fil

Dans le marché des téléphones mobiles, la mode est actuellement aux chargeurs à induction. Un simple contact entre le chargeur et l’appareil permet de recharger la batterie du mobile sans même le brancher.

Protecteur de fil

Un protecteur de fil entre indubitablement dans la catégorie des babioles dont on peut se passer, mais, entre vous et moi, elles sont adorables! Cet outil permet essentiellement d’empêcher le fil de se détacher prématurément de son embout.

Support magnétique

Certains supports peuvent être difficiles à trouver. La variété de téléphones est si grande que votre appareil pourrait être trop gros ou trop petit pour les supports conventionnels. Rassurez-vous, il existe une solution simple et rapide: un support aimanté. Vous n’avez qu’à coller un aimant au dos de votre téléphone et le tour est joué.