Chekhovich sonne encore la charge pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Russe Ivan Chekhovich a de nouveau sonné la charge, vendredi soir, quand il a permis au Drakkar de Baie-Comeau de l’emporter par la marque de 7-1 sur les Tigres de Victoriaville.

Étoile incontestée de la rencontre, l’habile numéro 13 a, une fois de plus, volé la vedette devant les 1475 amateurs comblés, au centre Henry-Leonard.

Meilleur marqueur de son équipe, l’attaquant européen a orchestré une poussée fructueuse de six buts de son club au cours de la troisième période avec un tour du chapeau, son cinquième depuis le début de la saison.

En plus de réussir ses 26e, 27e et 28e buts de la campagne, Chekhovich a marqué l’histoire du Drakkar en inscrivant le 5000e but de la concession nord-côtière quand il a enfilé son premier filet de la soirée.

Lent début de soirée

Après une première moitié de rencontre très difficile, les Nord-Côtiers ont finalement connu un regain de vie dans la dernière portion du match pour ainsi remporter le premier duel de ce programme double face aux visiteurs des Bois-Francs.

« Le début de match n’a pas été à la hauteur. Il manquait plusieurs joueurs de l’autre côté, et les joueurs ont pensé que cela serait facile. Je n’ai pas aimé cette attitude, mais les choses ont mieux été par la suite parce que tout le monde s’est mis à jouer en équipe », a résumé l’entraîneur-chef, Martin Bernard.

Shawn Element, Jordan Martel, Brendan St-Louis et Nathan Légaré ont enfilé les autres buts des gagnants, qui ont marqué leurs trois premiers buts du match en avantage numérique.

Jordan Brière a vite ouvert la marque en faveur des visiteurs en première période, mais ce fut le seul moment de réjouissance des Tigres, qui tenteront de se reprendre samedi après-midi, lors du match numéro 2 de cette courte série.