FLEURANT, Robert



À Laval, le 5 décembre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Robert Fleurant, fils de feu Julien Fleurant et de feu Jeannette Dagenais.Outre ses deux filles, Marie Eve Frappier-Fleurant (Joanne Frappier) et Catherine Fleurant (Carole Lamer), ses petits-enfants : Mikaël, Aleksi et Charlie, il laisse dans le deuil une famille nombreuse dont ses frères et soeurs : André (Françoise Sauvé), Yolande (feu Roger Bigras), Jean-Maurice (Monique Bélanger), Ghislaine (Jocelyn Bigras), Madeleine (Yvon Ouimet), Gilles (Pauline Dion), Huguette (Mike Casey), Michel, Josée (Guy Duval) et Linda (Guy Lajoie) ainsi que plusieurs proches et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934le dimanche 9 décembre de 12h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre.Un remerciement du fond du coeur est porté au Dr Anne-Sophie Gauthier Paré et à son équipe du département d'oncologie de l'Hôpital de La Cité de la Santé de Laval, pour leurs soins et leur support tout au long de cette épreuve.