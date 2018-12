Football: au Chili, première femme arbitre pour une recontre masculine

Santiago du Chili | La Chilienne Maria Belen Carvajal sera la première femme à arbitrer une rencontre masculine professionnelle dans ce pays sud-américain, a annoncé la ligue professionnelle(ANFP).

Maria Belen Carvajal a été désignée pour officier dimanche, lors du match de deuxième division entre Independiente de Cauquenes et Colchagua, selon l’ANFP.

Mme Carvajal, 35 ans, avait été remarquée durant le Mondial féminin des moins de 17 ans, qui s’est disputé du 13 novembre au 1er décembre en Uruguay.

« Je ne m’y attendais pas, ça a été une surprise. On nous a appelés pour nous féliciter après notre prestation à la Coupe du monde des moins de 17 ans en Uruguay et après on m’a annoncéque j’allais (arbitrer) en deuxième division. Je suis heureuse, car je sais que la commission (arbitrale) me fait confiance », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Avant d’être désignée pour le match de dimanche, Mme Carvajal avait déjà arbitré des rencontres masculines des moins de 17 ans et moins de 19 ans.

La Chilienne officiera aussi durant la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019 en France.

En 2016, l’Uruguayenne Claudia Umpierrez a débuté comme arbitre de première division masculine dans son pays.

En septembre 2017, l’Allemande Bibiana Steinhaus avait fait un sans-faute dimanche lors du match Berlin-Brême (1-1) comptant pour la 3e journée de Bundesliga, devenant la première femmede l’histoire du football à diriger un match de première division professionnelle en Europe.