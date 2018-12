Ford Edge ST 2019: 5 choses à savoir

Question de faire plaisir aux amateurs de VUS en quête de sensations fortes, Ford présente désormais une variante ST du Edge pour 2019.

Voici ce qu’il faut savoir à propos du nouveau Ford Edge ST.

Deux lettres bien connues

Chez Ford, l’écusson ST (pour Sport Technologies) est synonyme de performances. En Amérique du Nord, des variantes ST de la Fiesta et de la Focus nous ont déjà été proposées. Avec le nouveau Edge ST, c’est la première fois de son histoire que Ford applique cette recette à un VUS. Il s’agira d’ailleurs du seul modèle ST offert chez nous en 2019.

Un moteur plus puissant

Pour propulser ce nouveau VUS à vocation sportive, Ford fait appel à un V6 biturbo de 2,7 litres. Il s’agit de la même mécanique qui équipait l’Edge Sport 2018, mais Ford réussit à lui extirper 20 chevaux supplémentaires pour un total de 335 chevaux. Le couple passe quant à lui à 380 livres-pied, une hausse de 30 livres-pied par rapport à l’année dernière.

Une suspension raffermie

La version ST du Ford Edge ne se démarque pas seulement par un moteur plus puissant. Ford a aussi pris soin de raffermir la suspension, de grossir les freins et de chausser le véhicule de meilleurs pneus (des Pirelli P Zero).

Ford a aussi retravaillé la transmission à huit rapports qui équipe l’Edge ST. Pour s’assurer de sa capacité à bien gérer la hausse de puissance du moteur, on y a intégré un système de refroidissement à l’eau.

Un look différent

Le Ford Edge ST se démarque des autres versions du modèle par des roues et une calandre noircies en plus du fameux écusson ST, mis en évidence à l’avant et à l’arrière.

Dans l’habitacle, les sièges et le volant sont aussi marqués du logo ST pour vous rappeler que vous n’êtes pas à bord d’un Edge ordinaire.

Une facture plutôt salée

Des quatre versions du Edge offertes en 2019, le ST est le plus dispendieux. Son prix de départ de 47 599$ est supérieur à ceux du SE (34 499$), du SEL (36 499$) et du Titanium (41 899$).

La facture du Ford Edge ST demeure néanmoins beaucoup plus accessible que celle d’autres VUS de performances comme l’Audi SQ5 ou le Jaguar F-Pace S.