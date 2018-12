Je sors, je reste

Coup de cœur

ROMAN: Sex and Rage

Dans sa vingtaine, Jacaranda Leven est une jeune Californienne en toute insouciance et sans responsabilité. Le soleil, la plage, les fêtes aux côtés de milliardaires, le rock’n’roll et les relations d’amour éphémères sont les seules choses qui l’importent. Un jour, à 28 ans, elle se réveille sans argent et sans but. Elle décide de quitter Hollywood pour New York, où sa vocation d’écrivaine se fait de plus en plus sentir. Ce roman autobiographique déguisé de l’auteure à succès Eve Babitz, vous plongera dans les illusions du jetset et sur la route de la recherche d’identité. *Sorti le 12 novembre

Je sors

EN VILLE

La Marche de Noël aux flambeaux

C’est un départ pour la féérique Marche de Noël aux flambeaux qui a lieu dans le décor hivernal du parc La Fontaine. Les Montréalais sont donc invités à cette parade colorée, flambeaux allumés à la main, accompagnés de personnages géants, de musiciens et de trois chorales qui entonneront des chants et des cantiques de Noël. De plus, un feu d’artifice musical est prévu au programme au point d’arrivée. * Demain soir à 19h au Parc des Compagnons, angle Du Mont-Royal et Cartier, en direction du parc La Fontaine

DANSE

Cendrillon à Berlin

La SMCQ (Société de musique contemporaine du Québec) présente le concert-ballet Cendrillon à Berlin en collaboration avec l'Orchestre de l'Université de Montréal et l’École supérieur de ballet de Montréal. Le spectacle réunira sur scène plus de 100 musiciens et danseurs. Les deux chefs d’orchestre proposent une musique orchestrale avant-gardiste qui navigue entre la tradition symphonique et le classique. * Demain soir à 19h30 à la Maison symphonique, 1600 rue Saint-Urbain

HISTOIRE

Champagne, Charlotte & Crinoline : Noël victorien chez les Cartier

Faites un voyage dans le temps en plein cœur du Vieux-Montréal dans la maison historique de Sir-George-Etienne-Cartier, où l’on célèbre le réveillon comme en 1867. Les lieux seront typiquement décorés comme à l’époque victorienne et des guides vêtus en costume d’époque seront sur place pour vous accueillir. Ceux-ci vous en apprendront sur les repas, les mœurs et les traditions chez les bourgeois de l’époque. On pourra même y déguster un champagne sucré typique du 19e siècle. *Demain et dimanche dès 10h au lieu historique national de Sir-George-Etienne-Cartier, 458 rue Notre-Dame Est

CINÉMA

Papa est devenu un lutin

La vedette du duo Corbeil & Maranda, l’humoriste Jean-Marie Corbeil se lance dans le cinéma avec un rôle de premier plan dans le film Papa est devenu un lutin. Jouant aux côtés de la comédienne Elisabetta Fantone, le scénario raconte l’histoire d’un père de famille obsédé par le travail, même durant ses vacances de Noël. Il en vient même à une prise de bec avec sa fille, qui décide de faire une prière au Père Noël, qui changera tout... *Sorti dans les Cinéma Guzzo le 30 novembre

MODE

Le Noël Afrolicious

Pour un shopping de Noël différent et coloré, rendez-vous au Noël Afrolicious qui réunit les créations des marques locales Etnika et Waly. Dans cette boutique éphémère, mettez la main sur les bijoux et accessoires de denim recyclé faits à la main d’Etnika et des vêtements inspirés de la mode africaine pour femmes et pour hommes de la griffe Waly Access. D’autres exposants seront aussi sur place pour vous aider à vos emplettes du temps des Fêtes. *Ce soir dès 17h, demain dès 10h et dimanche dès 12h au Taïnos, 910 rue Jean-Talon Est

Je reste

TÉLÉ

Gala Les Olivier

Ce sont les deux humoristes Philippe Laprise et Pierre Hébert qui assureront l’animation du traditionnel et 20e Gala de l’humour Les Olivier. C’est donc dans le Studio 42 de

Radio-Canada que la grande famille de l’humour québécois se réunira pour récompenser les meilleurs talents comiques, dans plusieurs catégories comme l’Olivier du spectacle de l’année. *Dimanche soir à 20h à ICI Radio-Canada

ALBUM À ÉCOUTER

Love de Michael Bublé

Le crooner adoré du monde entier, Michael Bublé, lance cet automne un dixième opus en carrière après une très longue absence dans la sphère publique. Avec Love comme titre, le chanteur de 43 ans chante l’amour, avec des reprises comme Only Have Eyes for You, My Funny Valentine et Unforgettable. En outre, souvent accompagné d’un orchestre, on a l’impression de se retrouver dans un cabaret des années 50, comme à l’époque de Frank Sinatra. *Sorti le 16 novembre

DVD

Déchaînée

L’actrice hollywoodienne Jennifer Garner se glisse dans le personnage de Riley. Elle file le parfait bonheur aux côtés de sa fille et de son époux. Toutefois, ce dernier est tenté de de replonger dans les activités criminelles et cette décision vire au cauchemar. Des tueurs tenteront d’éliminer la petite famille et seule Riley survit. Après s’être sortie du coma, elle tente de dénoncer ses assassins, mais le procès est reporté. En soif de vengeance, la veuve disparaît dans la nature....mais reviendra à la chasse, plus prête que jamais. *Sorti le 4 décembre