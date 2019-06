Préparez ces savoureuses joues de porc à l'italienne, concoctées par le chef Jonathan Garnier.

JOUES DE PORC À L’ITALIENNE

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : 4 à 8 heures

Ingrédients

12 joues de porc du Québec

60 ml (4 c. à table) huile de canola

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, hachées

125 ml (½ tasse) Cinzano Rosso

30 ml (2 c. à table) pâte de tomate

1 l (4 tasses) bouillon de légumes

500 ml (2 tasses) jus d’orange

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

Sel et poivre au goût

Les légumes grillés

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

3 branches de thym, effeuillées

2 aubergines, en rondelles

125 ml (½ tasse) chapelure

125 ml (½ tasse) sauce tomate

8 tranches de cheddar

8 feuilles de basilic, hachées

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir les joues de porc dans un peu d’huile, 2 minutes.

ÉTAPE 3

Dans la rôtissoire, déposez les joues, l’oignon, l’ail, le Cinzano, la pâte de tomate, le bouillon, le jus d’orange, les herbes de Provence, du sel, du poivre, couvrez et laissez cuire au four, 4 heures.

ÉTAPE 4

Retirez la viande et, dans une casserole, laissez réduire le jus de cuisson. Vérifiez l’assaisonnement.

La version mijoteuse

ÉTAPE 1

Dans une poêle chaude, faites revenir les joues de porc dans un peu d’huile, 2 minutes.

ÉTAPE 2

Dans la mijoteuse, déposez les joues, l’oignon, l’ail, le cinzano, la pâte de tomate, le bouillon, le jus d’orange, les herbes de Provence, du sel, du poivre et laissez cuire, à puissance maximum, 6 à 8 heures.

ÉTAPE 3

Réduisez le jus de cuisson si besoin. Vérifiez l’assaisonnement.

La cuisson des aubergines

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, l’ail, le thym, du sel et du poivre.

ÉTAPE 3

Sur un plateau, répartissez et badigeonnez les tranches d’aubergine du mélange préparé.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faites saisir les tranches d‘aubergine, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Dans un bol, mélangez la chapelure et la sauce tomate.

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, réalisez 4 étagés, en superposant tranches d’aubergine et de fromage et feuilles de basilic.

ÉTAPE 7

Sur les étagés, répartissez le mélange chapelure et sauce tomate et laissez cuire au four, 15 minutes.