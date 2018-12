La pénurie imaginaire

Voltaire avait écrit : « Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. » L’escouade pro-immigration a manifestement suivi ce vicieux conseil !

D’une part, nous en avons la responsabilité morale. On ne peut faire venir des travailleurs pour ensuite les abandonner à la précarité. Si leurs qualifications ne répondent pas aux besoins du marché du travail, il faut les former rapidement, et non en augmenter bêtement le nombre.