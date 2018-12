La résolution de couple de Mitsou

À l’approche de la nouvelle année, Mitsou a déjà pris de nouvelles résolutions pour 2019. La première : consacrer plus de temps à son mari, Iohann Martin.

« Je suis une fille très indépendante : métro, boulot, dodo. Donc, on veut retrouver le temps pour le couple et la famille. On s’est donné un high five et on se l’est promis », confie-t-elle, rencontrée au lancement de sa nouvelle collection de lunettes, en collaboration avec Bon Look, à l’Hôtel William-Gray, mardi dernier.

Et elle n’a aucunement l’intention d’attendre à 2019 pour mettre son plan en branle. Elle commencera dès le congé des Fêtes arrivé.

« On reste à la maison pour Noël. On est en train de regarder si on partirait pour le Sud. On veut vraiment faire des activités en famille », explique-t-elle.