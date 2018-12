La vraie égalité des sexes c’est pour quand?

Je suis un gars qui en a plein son casque de payer. Je vais te raconter ma vie pour que tu comprennes dans quelle m.... je me retrouve. Je me suis mis en couple il y a 15 ans avec une fille qui a accepté de me suivre en région pour aller faire mes études. Elle était consentante d’un bout à l’autre. Je ne l’ai forcée en rien. Mais après avoir mis au monde un enfant dont elle s’occupait très peu, elle a décidé de retourner vivre en ville auprès de sa famille en me laissant notre fils sur les bras.

Bonne pâte je ne me suis pas battu avec elle pour avoir une pension puisque je savais que de toute façon elle n’avait pas une cenne. Je me suis occupé mon fils pendant deux ans tout seul, avant de rencontrer une fille qui est venue vivre avec moi. On a eu deux enfants ensemble. Alors encore une fois c’est moi qui faisais vivre tout le monde.

Le problème, c’est qu’elle n’appréciait pas beaucoup mon fils, et que ça a eu des répercussions sur son caractère qui est devenu de plus en plus difficile avec le temps. À l’école il était devenu intenable et à la maison il terrorisait tout le monde. La DPJ est entré là-dedans et le jeune m’en a beaucoup voulu. Ma blonde ne l’aimant pas et sa mère ayant toujours été absente de sa vie, les TS m’ont dit que ce garçon manquait d’une figure féminine dans son entourage.

Puis ma blonde a sacré son camp de la maison avec mes deux plus jeunes que je vois que deux fins de semaine par moi et pour qui je dois payer une pension. Maintenant que mon plus vieux est revenu vivre avec moi, y’a pu une femme qui va venir s’installer dans le portrait. J’élève un de mes enfants tout seul et sa mère me donne pas une cenne et je paye pour les deux autres. les femmes elles, elles font quoi? Est-ce que ça s’appelle pas de l’injustice face à un homme?

Un gars écoeuré

À première vue, ça semble une injustice que vous soyez seul à assumer la responsabilité totale de votre aîné. Mais comme il se peut que la situation de sa mère ait changé, qu’est-ce qui vous empêche de vous présenter devant les tribunaux pour réclamer une pension? En ce qui concerne l’entente concernant vos filles, ne trouvez-vous pas normal d’avoir à dédommager leur mère pour en prendre soin? Le plaisir d’avoir des enfants s’accompagne toujours d’une grosse responsabilité. À cela s’ajoute aussi le plus ou moins bon choix qu’on fait d’un(e) partenaire de vie, dont les conséquences à long terme peuvent être lourdes à porter pour celui ou celle à qui elles échoient..