Le père Noël existe!

La fille de Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier commence à peine à « comprendre le concept du père Noël ». Mais c’est la peur, plus que l’émerveillement, que le personnage suscite chez la petite Léa, deux ans et demi.

« L’année passée, Nicolas Noël était passé à la radio et je lui avais demandé de faire une petite vidéo pour ma fille. Mais quand je la lui ai montrée, elle s’est mise à pleurer. Je me suis dit que c’était peut-être trop vite. Aujourd’hui, elle me dit : “Maman, peur, peur du père Noël”. Mais elle comprend le concept. Elle aime Noël. Elle aime danser et chanter comme la plupart des enfants », raconte la maman, lors du lancement de la campagne Le Grand Sapin, à Sainte-Justine.

La chanteuse espère atténuer les peurs de sa fille en lui présentant « officiellement » le père Noël cette année. Reste à trouver quel membre de sa famille acceptera de revêtir les habits du personnage. Et Jean-François Breau n’est pas le premier candidat en tête de liste.

« Je miserais sur mon père. Je pense qu’il va vouloir le faire cette année », croit-elle.