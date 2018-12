Le Rocket malmené par les Senators

Le Rocket de Laval a subi une troisième défaite consécutive en s’inclinant 7 à 2 devant les Senators, vendredi soir, à Belleville. Rudolfs Balcers a mené la charge pour l’équipe locale en inscrivant quatre points, dont deux buts.

Le match avait plutôt bien commencé pour le Rocket alors que Jake Evans a ouvert la marque dès la cinquième minute de jeu. Balcers a toutefois rapidement nivelé les chances.

Le match a basculé de manière irréversible en deuxième période, alors que les Senators ont marqué cinq buts sans réplique.

Logan Brown a porté le coup de grâce au Rocket en inscrivant le septième but des siens, au troisième vingt. Brown a d’ailleurs conclu la rencontre avec quatre points (1 but et trois mentions d’aide).

Nikita Jevpalovs a enfilé l’aiguille pour les visiteurs en troisième période.

Marcus Hogberg a repoussé 18 tirs devant la cage des Senators. À l’autre bout de la patinoire, Étienne Marcoux et Michael McNiven se sont succédés devant le filet du Rocket. Le premier a accordé quatre buts sur 12 tirs, tandis que le second a cédé trois fois sur six lancers.

Le Rocket tentera de se racheter samedi après-midi face aux Marlies, à Toronto.