Les 10 meilleurs vins de 2018

L’année 2018 tire à sa fin et avec elle, arrive le temps des palmarès annuels.

J’ai fixé le prix plafond à 30 $. Pour certains, ça peut paraître cher, pour d’autres non. Disons simplement que n’importe qui, le moindrement motivé, peut en acheter une bouteille sans avoir à faire d’impossibles sacrifices. Certains vins ne sont malheureusement plus sur le marché, mais ils devraient refaire leur apparition au cours des prochains mois, possiblement sous un nouveau millésime. Ne soyez pas triste et dites-vous que ce sera l’occasion d’y goûter avant les autres !

1. Pinot Blanc 2016

Photo courtoisie, SAQ Dom. JL & Fabienne Mann : Aidés par leur fils Sébastien, Jean-Louis et Fabienne Mann produisent des vins lumineux. C’est le cas de cet excellent pinot blanc, un cépage souvent délaissé en Alsace et qui reprend ici ses lettres de noblesse. Intensité aromatique, bouche concise, densité, fraîcheur et élégance. Du grand art !

13 % France | Vin blanc | 28,05 $

CODE SAQ : 13830521

2. Original Camp d’en Fourmaxe 2016

Photo courtoisie, SAQ Jean-Phillipe Padié : Projet inspirant de l’importateur Martin Labelle et de Jérôme Dupras, bassiste des Cowboys Fringants, en collaboration avec le vigneron Jean-Philippe Padié. Base de grenache avec un peu de carignan. Du beau jus de goutte donnant un rouge léger et épicé avec un fruité transcendant. C’est gouleyant à souhait, un peu arrondi et énergique.

13 % France | Vin rouge | 22,70 $

CODE SAQ : 13690354

3. Burgenland 2017

Photo courtoisie, SAQ Meinklang : Tous les vins du domaine auraient pu figurer dans ce palmarès, mais j’ai retenu ce petit blanc élaboré pour le Québec à la demande de l’agence QV, qui l’importe. Original, aromatique, ample et doté d’une acidité tranchante. Ça se boit comme du petit-lait !

11 % Autriche | Vin blanc | 18,05 $

CODE SAQ : 13631119

4. Gilda 2016

Photo courtoisie, SAQ Tiago Teles, Bairrada : Le Bairrada produit parmi les vins les plus fins du Portugal. Élaboré par Tiago Teles, ancien critique vin devenu vigneron, c’est un rouge composé de castelão, d’alfrocheiro et de merlot. Harmonieux, juteux et doté d’une fine acidité.

12,5 % Portugal | Vin rouge | 24,90 $ CODE SAQ : 13629001

5. Domaine d’Aupilhac 2015

Photo courtoisie, SAQ Languedoc-Roussillon : Installé à Montpeyroux, Sylvain Fadat fait partie de ceux qui ont façonné le qualitatif du Languedoc à la fin des années 1990. Mourvèdre, syrah, carignan et grenache convergent ensemble pour donner un nez précis, aguicheur et bourré de fruits. C’est gourmand, riche et doté de tanins étoffés.

14 % France | Vin rouge | 23,25 $

CODE SAQ : 856070

6. Chianti-Classico 2015

Photo courtoisie, SAQ Volpaia : L’un des meilleurs chiantis sous les 30 $ à la SAQ. Le 2015 fait flèche de tout bois avec des arômes invitants de cerise noire, d’épices douces et de balsamique. La bouche est friande, concise et montre une matière nourrie. Que du bonheur !

13 % Italie | Vin rouge | 27,10 $

CODE SAQ : 10858262

7. Conte Brandolini d’Adda 2011

Photo courtoisie, SAQ Vistorta, Friuli Grave : Situé au nord-est de l’Italie, à la frontière de l’Autriche, de la Slovénie et bordé par la mer Adriatique, le Frioul produit des vins surprenants. Tel ce 100 % merlot intensément parfumé, séveux, mi-corsé, généreux et d’une fraîcheur étonnante. Wow !

13 % Italie | Vin rouge | 27,90 $

CODE SAQ : 10272763

8. Weisser Burgunder Trocken 2016

Photo courtoisie, SAQ Ökonomierat Rebholz, Pfalz : Un des meilleurs domaines allemands de l’heure. Un bijou de pinot blanc. Floral, avec des touches de miel, de poivre blanc et d’iode. Bouche énergique, matière nourrie, acidité vive, amplitude, longueur et impression saline. Superbe.

12,5 % Allemagne | Vin blanc | 25,15 $

CODE SAQ : 13350755

9. La Massa 2016

Photo courtoisie, SAQ Giampaolo Motta Fattoria : Giampaolo Motta produit des vins suaves et colorés. Celui-ci est issu d’une base de sangiovese complétée par le cabernet-sauvignon, le merlot et l’alicante. Un rouge invitant, bien structuré et montrant de l’éclat. Déjà bon, il peut se conserver 5-6 ans.

14 % Italie | Vin rouge | 28,45 $

CODE SAQ : 10517759

10. Atma 2017

Photo courtoisie, SAQ Dom. Thymiopoulos, Epitrapezios : On connaît Apostoulos Thymiopoulos surtout pour ses rouges à base de xinomavro, mais il vinifie aussi une cuvée en blanc issu de malagousia et de xinomavro. Floral et muscaté, c’est riche, bien sec et explosif. Tout ça à petit prix.

13 % Grèce | Vin blanc | 16,90 $