Les célèbres sous-vêtements de Calvin Klein débarquent chez Ardène

Après avoir accueilli les marques Juicy Couture et Kendall & Kylie, voilà qu’Ardène s’empare des sous-vêments Calvin Klein qu’on retrouve seulement sur leur site web et non, en magasin.

Incontournable du tiroir à bobettes, il vous faut absolument au moins une paire de sous-vêtements CK, que ce soit pour le confort absolu ou tout simplement, pour ajouter au style sporty que vous tentez d’adopter le plus souvent possible.

Psitt! Il n’y a pas de gêne de les afficher aux yeux de tous, puisque les logos apparents ont la cote encore cette saison!

Parmi leur petite sélection, Ardène détient les classiques bralettes à bandes larges et minces (35$) qui ressemblent à des brassières de sport que vous pouvez choisir en noir ou blanc. Pour les culottes, vous avez le choix entre la version de style boxer, bikini ou tanga qui se détaillent entre 25 et 29$.

Il n’y a plus de doute, Ardène tente de diversifier son offre en se parant de marques cool que tout le monde aime pour attirer une clientèle plus vaste.

