L’Océanic remporte une victoire décisive à Shawinigan

Alexis Lafrenière et Jimmy Huntington font régulièrement la manchette par les temps qui courent. Leur coéquipier sur le premier trio de l’Océanic, Olivier Garneau, obtient à son tour son heure de gloire.

Le vétéran de 20 ans a réussi un tour du chapeau pour procurer à Rimouski une victoire décisive de 9-1 sur les Cataractes, vendredi soir, à Shawinigan.

La première étoile revient toutefois à Huntington. Il a connu un autre match époustouflant avec une récolte d’un but et quatre passes, tandis que Dmitry Zavgorodniy (2-1), Carson MacKinnon (1-2), Charle-Edouard D’Astous (0-3) et Radim Salda (0-3) ont amassé trois points chacun.

Les autres filets des Bas-Laurentiens appartiennent à Jordan Lepage et Jason Imbeault. La feuille de pointage comprend aussi le nom de Lafrenière avec deux mentions d’aide.

Carmine-Anthony Pagliarulo a connu une soirée plutôt tranquille avec seulement 15 arrêts. Il a été déjoué par Valentin Nussbaumer.

L'Océanic complétera son périple de trois parties en quatre jours samedi après-midi contre le Phoenix à Sherbrooke.