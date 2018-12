L’un des cafés les plus populaires d’Hochelaga pourrait être à vous pour 79 000$

C’est désormais officiel, l’un des cafés les plus prisés du quartier Hochelaga est désormais à vendre.

L’Anticafé, reconnu pour son concept unique où les clients paient le temps qu’ils passent sur place plutôt que leur consommation, est en service depuis déjà 3 ans, mais voilà que les propriétaires cherchent à s’en départir pour la somme de 79 000$.

L’entièreté de l’établissement est donc à vendre en plus du concept qui a été énormément médiatisé si l’on se fie à l’annonce de la vente.

À l’intérieur de l’établissement, on y retrouve également une foule d’antiquité à vendre et des trouvailles de toutes sorte en plus d'espaces à réserver pour faire des évènements ou des réunions.

À noter que le loyer est de 4500$ par mois.

Si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle aventure, toutes les informations sont ici.

