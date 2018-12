Patience salutaire avec Matthews

Quand Auston Matthews a subi une luxation de l’épaule gauche, le 27 octobre dernier contre les Jets de Winnipeg, plusieurs poolers se sont précipités pour échanger le grand no 34 des Maple Leafs de Toronto, ce qui pourrait finalement s’avérer une mauvaise stratégie !

Le centre vedette des Maple Leafs est littéralement en feu depuis son retour au jeu et les poolers qui ont usé de patience en le conservant dans leur alignement ne s’en plaindront pas.

Pour les autres, ça dépend. Parmi les choix disponibles dans la même catégorie que Matthews, dans le Pool national de hockey (PNH), on compte John Tavares, Claude Giroux, Patrik Laine et Brad Marchand.

Toutefois, à l’heure actuelle, seuls Tavares et Giroux se démarquent réellement de Matthews, malgré le fait que ce dernier ait raté un mois d’activité. Avant les matchs de vendredi soir, Tavares et Giroux (32 points chacun) étaient les meilleurs choix de cette catégorie, tandis que Marchand et Laine comptaient 24 points, soit le même nombre que Matthews !

RYTHME INFERNAL

S’il maintient cette cadence et qu’il joue tous les matchs des Leafs jusqu’à la fin de la saison, Matthews terminerait la saison avec 109 points en seulement 68 parties.

Pour ce qui est des quatre autres joueurs disponibles dans la catégorie, en suivant la même projection que Matthews, un seul d’entre eux atteindra le cap des 100 points. Avec un rythme constant, Giroux terminerait la campagne 2018-2019 avec 101 points en 82 matchs, tandis que Tavares (91 en 82), Laine (73 en 82) et Marchand (71 en 82) suivraient dans l’ordre.

Il faut tout de même demeurer réaliste. En ce moment, Matthews roule à un rythme de 1,60 point par match, soit environ la même moyenne que le meilleur pointeur du circuit, Mikko Rantanen (1,62). Est-ce possible de maintenir un tel rythme tout au long de la saison ? Probablement. Toutefois, l’an dernier, le meilleur marqueur de la ligue, Connor McDavid, a terminé avec une moyenne de 1,32 point par rencontre. Il s’agirait donc de tout un tour de force.

10 premiers au classement général

1. Serge Roy 537 pts

2. Jean-Paul Côté 520 pts

3. Sébastien Courtemanche 517 pts

4. Yannick St-P 514 pts

5. Richard Therrien 512 pts

6. Linda Phelan 512 pts

7. Marc-Antoine Bérubé 511 pts

8. Dany Lévesque 511 pts

9. Yannick Jasmin 510 pts

10. Cindy Ouellet-Caron 510 pts

10 premiers au classement experts

1. Pascal Dupuis 472 pts

2. Benoit Rioux 463 pts

3. Sébastien Goulet 461 pts

4. Félix Séguin 451 pts

5. Alain Chainey 451 pts

6. Roby St-Gelais 450 pts

7. Luc Grenier 447 pts

8. Kevin Dubé 439 pts

9. Jean-François Chaumont 437 pts

10. Louis Butcher 436 pts

5 premiers au classement de la dernière semaine

1. Elyse Naud 77 pts

2. Marie-Pier Deshaies 75 pts

3. Renée Bouchard 75 pts

4. Jacques Filion 74 pts

5. Dino Seminaro 73 pts

5 premiers experts de la dernière semaine