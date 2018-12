Problème d’oreilles décollées

Ma fille a eu son bébé l’été dernier. Même si elle trouve que c’est le plus beau bébé du monde, il est malheureusement né avec les oreilles décollées. J’essaie de la convaincre de le faire opérer au plus vite afin qu’il ne développe pas de complexe à cause de ça. Mais elle semble prendre ça tellement à la légère que je me cherche un moyen de la réveiller, même si elle prétend que ç’est trop cher pour ses moyens. Aidez-moi à la rendre consciente du problème que ce petit va vivre quand les autres enfants vont se moquer de lui.

Grand-mère soucieuse de sa couvée

Il est un peut trop tôt pour effectuer une semblable intervention. Normalement, on ne procède jamais à une otoplastie avant l’âge de 4 ans. Mais rassurez-vous, l’intervention est entièrement couverte par la RAMQ si elle est faite avant l’âge de 18 ans. Il suffit que votre fille consulte son pédiatre ou son médecin de famille et c’est lui qui recommandera un ORL. À votre place, je laisserais la mère cheminer par elle-même et je n’insisterais pas.