QBE Shootout : bon départ pour Lexi Thompson et Tony Finau

Seule équipe mixte du tournoi QBE Shootout, un événement du circuit de la PGA disputé en double à Naples, en Floride, Lexi Thompson et Tony Finau ont conclu la première ronde au quatrième rang, vendredi.

Les deux Américains sont à égalité avec deux autres duos et se trouvent à deux coups de la tête.

Thompson et Finau ont rapporté une carte de 61 (-11) à la fin du parcours, disputé selon la formule «scramble». Le tandem, qui avait terminé quatrième lors de la dernière édition du tournoi, a réussi 11 oiselets au cours de la journée.

Il partage le quatrième rang avec Gary Woodland et Charley Hoffman ainsi qu’avec Luke List et Charles Howell III.

Triple égalité en tête

Trois équipes se partagent le premier rang provisoire, soit Brian Harman et Patton Kizzire, Emiliano Grillo et Graeme McDowell, ainsi que Bryson DeChambeau et Kevin Na. Les trois duos ont tous retranché 13 coups à la normale de 72.

Champions en titre du tournoi, les Américains Steve Stricker et Sean O’Hair ont bouclé la ronde initiale avec une marque de 62, bonne pour le septième rang provisoire. Bubba Watson et Harold Varner III sont également septièmes.

Il s’agit de la 30e édition du tournoi, qui ne compte toutefois pas au classement des boursiers de la PGA. Douze équipes s’en disputent les honneurs. Parmi elles, on compte 12 golfeurs qui ont obtenu des victoires lors de la dernière saison sur le circuit. C’est la quatrième fois dans l’histoire qu’une femme participe à ce tournoi.