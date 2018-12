Quelques milliers de lycéens défilent dans les rues à Paris

Paris | «Macron, démission !» : quelques milliers de lycéens ont défilé vendredi à Paris, premier cortège dans la capitale française depuis la reprise de leur mobilisation en début de semaine dans la foulée des «gilets jaunes».

«C’est pas sa démission qu’il faut, c’est la révolution», lance Jeanne, une manifestante élève en terminale au lycée Jean-Jaurès de Montreuil (région parisienne), qui arbore un autocollant «Résister n’est pas un crime» sur son pullover.

Son lycée était bloqué ce matin. Elle manifeste contre la réforme du baccalauréat, la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup, le Service national universel (SNU)... «On espère se faire entendre et que les réformes annoncées soient annulées, pas repoussées», ajoute-t-elle.

Louis Boyard, à la tête du syndicat lycéen UNL, qui a appelé à la manifestation, leur lance au mégaphone: « On est ici parce qu’on a voulu nous sélectionner, contre la répression. On emmerde le gouvernement !”.

Certains professeurs ont rejoint les élèves sur le parcours du cortège.

Natacha, professeure en grève venue des Hauts-de-Seine (région parisienne), estime qu’elle a « sa place avec la jeunesse » et veut la protéger parce que «pas mal de jeunes prennent cher». «Le climat est insurrectionnel, c’est le moment de porter nos revendications», ajoute-t-elle.

En arrivant sur la place de la République à Paris, plusieurs dizaines de jeunes se sont agenouillés, les mains sur la tête, mimant la scène très controversée de l’interpellation de 151 jeunes à Mantes-la-Jolie (région parisienne) la veille.

Ces jeunes ont été interpellés jeudi devant un lycée de Mantes-la-Jolie, après des incidents. Des images, diffusées notamment sur les réseaux sociaux, ont suscité l’indignation: elles montrent des dizaines de lycéens, mains entravées ou sur la tête, à genoux ou assis au sol, rassemblés dans le jardin d’un pavillon et dans une maison associative.

La mobilisation des lycéens, qui a trouvé un écho chez des jeunes dans la foulée du mouvement des «gilets jaunes» contre la politique fiscale et sociale du gouvernement Macron, a conduit au blocage total ou partiel de 200 à 300 lycées par jour depuis le début de la semaine. Elle semble s’être durcie avec le signalement de plus en plus d’incidents et heurts avec les forces de l’ordre.

Les lycéens appellent notamment à l’abandon des réformes du bac, de la voie professionnelle ou de l’accès à l’université.