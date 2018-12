QuoiFaire ce week-end: 7 activités pour passer du temps en amoureux avant la folie des Fêtes

Pour plusieurs, ce sera le dernier week-end «relax» avant que le grand marathon 2018 des soupers et des partys des Fêtes ne commence.

C’est donc le moment de passer du temps entre amoureux et d’en profiter pour terminer les quelques courses et le magasinage de cadeaux qui restent à faire.

Voici donc, sans plus tarder, 7 activités à faire avant la folie des Fêtes!

1. Aller chatouiller le Vilain Sapin

Pour bien commencer le week-end, pourquoi ne pas aller faire un tour au village du Vilain Sapin de Montréal? Le sapin est toujours un peu tout croche et attachant, mais, en plus, cette année, il est chatouilleux! Vous retomberez certainement en enfance pendant un moment. Ah oui, et tant qu’à y être, profitez-en pour acheter votre sapin naturel pour la maison!

Tous les détails ici.

2. Aller faire un tour au Puces Pop

Le premier week-end du Puces Pop, c’est là, là! Alors, s’il vous reste des cadeaux à acheter et que vous désirez offrir «local» cette année, un marché comme celui du Puces Pop est l’endroit parfait.

Tous les détails ici.

3. Aller au «Coffee Party» du café Crew

Café gratuit, projection du film AEROPRESS MOVIE, bar à espresso, bar à Aeropress et bières pas chères... Impossible de vous endormir durant cet événement extra-stimulant! C’est le 8 décembre que ça se passe, au majestueux café Crew, dans le Vieux. Ah oui, et l’entrée est gratuite!

Tous les détails ici.

4. Aller se chercher de la belle céramique pour recevoir aux Fêtes

Si jamais vous recevez pour les Fêtes, vous voudrez probablement aller aux portes ouvertes des céramistes du Mile End afin de faire le plein de belle vaisselle. Ça se passe le 9 décembre, de midi à 17 h.

Tous les détails ici.

5. Aller manger du bon poulet au beurre

Entre deux courses des Fêtes, arrêtez-vous dans l’un des meilleurs restaurants de Montréal où manger du poulet au beurre. Puisqu'on annonce plutôt froid ce week-end, c'est le plat idéal pour vous réchauffer le cœur!

6. Aller patiner au pied de la Grande Roue du Vieux-Port

C’est le week-end d’ouverture de la féérique patinoire du Vieux-Port de Montréal. Allez faire aiguiser vos patins et enfilez-les pour faire quelques «steppettes» et impressionner votre douce moitié!

Tous les détails ici.

7. Aller regarder la finale d'OD Grèce au Ping Pong Club

Impossible de terminer le week-end sans écouter la grande finale d’Occupation double Grèce. Rendez-vous au Ping Pong Club pour un party de visionnement qui risque d'être mémorable! Au programme, projection de l'émission sur écran géant, quiz pour tester vos connaissances, cocktails Mai Tai et bulles de nuit pour célébrer. Ça promet!

Tous les détails ici.

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!