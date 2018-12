Serge Fiori et Louis-Jean Cormier vivent un gros trip de studio!

Début octobre, le Cirque Éloize annonçait en grande pompe le spectacle Seul ensemble consacré l’ensemble de l’oeuvre de Serge Fiori.

Oui, «ensemble de l’oeuvre», parce que la trame musicale ne va pas se limiter au répertoire d’Harmonium. Les chansons de Fiori en solo et de l’expérience Fiori-Séguin ont aussi droit de citer.

Pour épauler le chanteur dans la tâche titanesque de patenter une trame sonore digne d’un «voyage dans la tête de Serge Fiori», ce dernier a fait appel à Louis-Jean Cormier.

Les deux complices ont convié les journalistes pour faire entendre une partie du résultat.

Parmi les invités au studio Dandurand, on comptait visiblement des fans purs et durs de l’oeuvre de Fiori.

Des photographes et des caméramans des divers médias présents faisaient fi barrière de la neutralité journalistique l’instant d’un selfie et d’un poignées de mains admirative avec l’ex-leader d’Harmonium.

Pour l’adaptation en spectacle, on a gardé les voix d’origine tout en ajoutant des instruments nouveaux et une balance de son mieux adaptée à une performance scénique.

Cette laborieuse trame contiendra en tout 17 chansons.

Entendre ces pièces revampées dans un studio professionnel, sorties des haut-parleurs de qualité avec le volume au plancher, en ayant Serge Fiori devant soi à quelques mètres, ça demeure toute une expérience immersive.

Malgré sa fébrilité, son enthousiasme, Fiori a avoué sa difficulté à couper dans certaines chansons pour les adapter aux chorégraphies et à la mise en scène.

Sans filtre, il a aussi relaté quelques anecdotes en lien avec certains pièces retenues pour le spectacle. Après avoir fait entendre la pièce Duodadieu sur laquelle il chante en duo avec Diane Dufresne, il a admis que la chanteuse et lui s’étaient brouillés dans les années 70.

La chanteuse faisait la première partie d’Harmonium et elle avait demandé à Fiori de venir la rejoindre sur scène pendant leur duo qui se trouve sur son album Maman, si tu m'voyais... tu s'rais fière de ta fille! paru en 1977.

Pour une raison quelconque, Fiori n’avait pas pu chanter avec elle. Ce qui a eu pour effet de déplaire à Diane Dufresne. Semble-t-il que ce soir-là, Fiori a vu un micro «revoler» dans sa direction...

Nous avons eu la chance (avec beaucoup de patience!) de rencontrer les deux maître d’oeuvre du projet.

Après Fiori-Séguin... Fiori-Cormier?

En constatant la complexité des nouveaux arrangements entendus lors de la séance, il était impossible de ne pas demander à Louis-Jean Cormier combien de temps peut prendre l’habillage sonore d’une seule chanson.

«Ça va tellement vite! En un après-midi on est capable de réinventer une toune. Pis ça sonne bien. (...) On a une espèce de dream team à ce niveau-là qui a des idées qui s’Emboîtent l’une dans l’autre. Serge nous laisse carte blanche. Je le regarde et on a un espèce de contact visuel. On est rendu à l’étape de la télépathie.»

Tout au long de l’entretien, l’artiste solo, réalisateur et chanteur de Karkwa insistait pour rappeler comment les deux auteurs-compositeurs s’étaient développé un esprit de collégialité.

Après Fiori-Séguin, aura-t-on droit éventuellement à un album de chansons originales de Fiori-Cormier?

«Je le sais pas. Rendu là, ça serait un peu parler dans le vide un peu. Ce qui est sûr c’est qu’on a développé une amitié sincère, qui va durer longtemps. (...) L’éventualité d’un travail musical sur quelque chose qui existe pas... Pourquoi pas? »

Un départ difficile

Pour Serge Fiori, le plus difficile au départ, avant même l’arrivée de Cormier dans le processus, fut de déterminer un choix et un ordre de chansons pour le spectacle.

«J’ai essayé des playlists, des affaires tout seul. J’étais dans la merde. C’était pourri. C’était n’importe quoi. (...) Je l’ai fait et ça a pas marché. Ça fait que le cirque m’a proposé une playlist. J’haïssais ça.

On s’est assis tous les deux (Louis-Jean Cormier et lui). On en a fait 3-4 jours de temps. Pis un moment donné ça fait «clic!»

Pis moi j’ai fait plusieurs shows, je le sais à l’avance quand les bonnes tounes sont enlignées. Que le monde va être là et le résultat va être là...

Tant que j’ai pas ce clic là, je continue l’exercice. C’était pénible. Je pensais pas me rendre au spectacle.»

Loin des feux de la rampe pendant plusieurs années, Serge Fiori est revenu à l’avant-scène au cours des derniers mois avec l’annonce du spectacle Seul ensemble et l’hommage faite à Harmonium. Comment vit-il avec cette attention médiatique?

«C’est drôle parce que j’ai fait L’Heptade XL (paru en 2015), j’ai fait Fiori-Séguin XL (Deux cents nuits à l’heure, réédité en 2018). J’étais comme “je revisite des affaires pis c’est ça. Bye! Je vais y aller”... Pis là tu te revires, du côté gauche le cirque qui se présente, l’hommage à l’ADISQ et là je buzze... C’est dur, je suis allumé, je dors pus. Je suis complètement parti. Obsédé ben raide!»

