Soirée-bénéfice du Montréal inc.

L’événement-bénéfice de Montréal inc., sous la présidence d’honneur de Peter Simons, a été présenté par Desjardins Entreprises. Le Prix Montréal inc. a été décerné à Martin Landry, d’Intelligence Industrielle, et le Prix de la mairesse a été remis à Samer Saab d’eXplorance.

Photo Paul Ducharme

Le ministre Pierre Fitzgibbon est en compagnie de Lucien Bouchard, président du CA de Montréal inc., Liette Lamonde, DG de Montréal inc., et des membres du conseil, Louis Duchesne, président de Cossette, et Lyne Robitaille, v.-p. principale, Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie de Québecor, ainsi que du président d’honneur, Peter Simons, président de la Maison Simons.

Photo Paul Ducharme

Marie-Claude Boisvert, Services aux entreprises chez Mouvement Desjardins, est en compagnie du lauréat du Prix de la mairesse, Samer Saab, d’eXplorance, et de Liette Lamonde, DG de Montréal inc.

Photo Paul Ducharme

Parmi les femmes d’affaires présentes, on apercevait à l’arrière-plan la présidente et éditrice du Journal de Montréal, Lyne Robitaille, Sandrine Balthazard, demi-finaliste, Julie Buchinger, Kimberly Rouse et Johanne Perron ainsi qu’à l’avant-plan Annie Bergeron, Sandra Desjardins, Sylvie Bourgeault, Elfi Maldonado, demi-finaliste, et Annie Ouellet.

Photo Paul Ducharme

Montréal inc., c’est une communauté d’affaires engagée, une centaine de donateurs et plus de 450 coachs. Me Pierre Rodrigue est en compagnie de Karine Moses, Me Jean Rodrigue et Sophie Émond.

Photo Paul Ducharme

Andrew Lockhead, de Stay22 et finaliste du Prix MTL inc., est accompagné de Liette Lamonde, DG de Montréal inc., Valérie Larochelle, d’Eugeria et finaliste du Prix MTL inc., et Martin Landry, d’Intelligence Industrielle, le gagnant du Prix MTL inc.

Photo Paul Ducharme

Les demi-finalistes du Prix MTL inc. sont Sandrine Balthazard, LE PARLOIR - caves privées, Maxime Gauthier Bourbonnais, de Merinio, Elfi Maldonado, de Qantu cacao et chocolat, et Hugo Laliberté, d’Ottomata.