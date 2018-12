Sundae donne du courage aux enfants

« On a beau dire que des études démontrent le bienfait des animaux lorsque des gens présentent des symptômes de stress, il faut le vivre et le voir », affirme l’enquêteur Gilbert Lemelin, membre du Service de coordination des enquêtes de crimes majeurs.

« Le chien fait ses plus belles œuvres pendant la période d’attente qui est parfois très longue. Un palais de justice est un endroit froid et impersonnel. Ça rend la journée plus agréable et plus confortable », affirme Me Julie Lajoie, procureure de la Couronne.