Un ange gardien intransigeant

LAS VEGAS | Si Luguentz Dort cogne à la porte de la meilleure ligue de basketball au monde, c’est notamment grâce au soutien d’un homme qui l’a guidé dès le début de son adolescence, Nelson Ossé.

La première fois que Lou s’est présenté au gymnase du centre communautaire des Loisirs du Parc, à Montréal, c’était en septembre 2011, pour participer aux essais des Knights de Parc-Extension. Ossé était abasourdi.

Photo PIerre-Paul Poulin

« Il n’avait vraiment pas l’air d’un joueur de basket avec son gros afro et ses bas de soccer. Il n’était pas coordonné, mais ça se voyait qu’il voulait apprendre, relate celui qui œuvre dans le monde du basketball au Québec depuis près de 20 ans. Il avait réussi à faire l’équipe par un fil. Il passait le premier test de l’œil. Il était grand et costaud pour ses 12 ans. »

Ossé avait remarqué ses qualités athlétiques et sa volonté de fer puisqu’il faisait, seul, deux heures d’autobus et métro chaque jour pour venir jouer au basket. C’était le début d’une longue relation. Dort étudiait alors à l’école secondaire Calixa-Lavallée, dans le nord de la ville. Il n’était pas le prototype d’étudiant modèle, loin de là. Le coordonnateur de l’équipe de basket, et aussi directeur du centre a donc posé un premier geste significatif.

« Il était jeune. Il n’avait pas les ressources nécessaires pour avancer et de mauvaises influences tournaient autour de lui. Je voyais sa volonté dans ses yeux. Il m’avait dit qu’il était prêt à tout pour aller loin au basket. On l’a donc changé d’école avec l’accord de sa mère », a expliqué l’homme qui l’a envoyé étudier à Édouard-Montpetit.

C’est à cet endroit qu’il a commencé à se fourrer le nez plus assidûment dans ses livres. C’est aussi à ce moment qu’ont commencé les confrontations.

Si Ossé jouait le rôle d’ange gardien, parfois il jouait aussi celui du démon ! Intransigeant sur les performances académiques, le basketball ne passait jamais devant les études. Dort l’a appris à ses dépens...

« Je savais tout et j’avais le plein contrôle. Cette première année dans le programme sport-études n’a pas été facile. Il étudiait le matin et il était sur le terrain l’après-midi. Malgré ses gros efforts, je voyais que c’était trop intense pour lui. Il n’était pas encore rendu là dans son cheminement. Il n’était pas assez mature. »

Coup de gong

Il l’a donc changé à nouveau d’institution en le plaçant sous la férule d’un ami, Alder Pierre, à l’école Lucien-Pagé. Omniprésent, Ossé était au fait de chacun de ses gestes.

Si son protégé avait gagné en maturité à l’âge de 14 ans, c’est aussi à ce moment qu’il a été le plus sévère à son endroit. Insatisfait de son rendement académique et de ses absences répétées aux périodes de récupération, il l’a suspendu en pleine saison.

Par ce geste radical, Ossé a cru l’échapper. Il a laissé la poussière retomber et lui a ensuite passé un coup de fil afin de lui expliquer sa sanction disciplinaire.

« Nous avons eu une bonne conversation. La question était simple, je voulais savoir ce qu’il voulait faire plus tard. Il m’avait répondu qu’il voulait jouer au basket. J’ai répliqué qu’il ne pouvait pas le faire sans étudier. Il devait comprendre qu’il fallait qu’il mette autant d’énergie en classe que sur le terrain. S’il y arrivait, il avait une chance. C’est à ce moment qu’on l’a mis sur les rails. »

Ce coup de gong a réveillé le jeune homme. Dort a fait d’énormes efforts et progressé en conservant son positivisme. De retour à nouveau sur les bancs d’école, il a réintégré l’équipe. Il avait raté la moitié de la saison alors qu’il ne restait que quelques matchs au calendrier.

« Quand on en reparle aujourd’hui, on en rit, relate Ossé en esquissant un sourire. Il m’a souvent détesté dans le temps. Ce qui l’a aidé, c’est qu’il a aimé le basket plus que tout au monde. Son amour pour ce sport a fait en sorte qu’il s’y est accroché plutôt que de traîner au parc avec ses amis. »

« Nelson a tout changé dans ma vie. Il a vu mon potentiel avant moi. Il m’a tellement aidé. Sans lui, on ne sait pas quel chemin j’aurais emprunté », confie Luguentz en le remerciant mille fois.

« Sans bonnes notes, je n’aurais jamais pu obtenir mon diplôme et rentrer à l’Université d’Arizona State. Si j’avais à changer quelque chose à mon parcours, je me concentrerais à mes études dès le départ. »

Une chance

Avec le recul, Ossé reconnaît qu’il a été dur envers lui, mais son parcours prouve qu’il avait raison. Il ne veut surtout pas recevoir toutes les fleurs devant les exploits de Lou, car il travaillait de concert avec sa mère, Erline, ses frères et sœurs et son entourage.

« Je répète souvent que je ne vends pas un rêve. Tu as une chance, à toi de la créer. Je suis fier de Lou, car il a saisi sa chance. Ça n’a pas été facile. Il n’est pas né avec un don académique et un don pour le basket. Il a des qualités athlétiques indéniables. Ce qu’il est devenu aujourd’hui, c’est lui qui l’a fait, rappelle-t-il, émotif. Il a travaillé dur. Il récolte les fruits de tous ses efforts. C’est ce qui est incroyable. »

Décidément, le jeune homme de 19 ans qu’il observe chez les Sun Devils est complètement différent de celui qui s’est présenté à sa porte il y a sept ans.

Une révélation à Vegas

Luguentz Dort n’est pas débarqué en véritable inconnu à Las Vegas. Il s’y est pointé comme l’un des artisans des succès des Sun Devils d’Arizona State.

Photo courtoisie, Marie Obsuna / Sun Devil Athletics

Avec le meneur Remy Martin et l’ailier Kimani Lawrence, Dort complète un trio capable de faire des ravages sur le parquet. Jusqu’au moment d’affronter vendredi soir le Wolf Pack du Nevada, 10e au classement national de la NCAA, les Sun Devils affichaient un dossier parfait de sept victoires.

Le rendement du Montréalais de 19 ans explique en partie les nombreuses raisons de ce resplendissant début de saison.

Photo courtoisie, Marie Obsuna / Sun Devil Athletics

À 6 pi 4 po, il n’est pas parmi les plus grands, mais il n’est pas intimidé à foncer au panier avec puissance. Les observateurs le perçoivent comme un garde fluide, persévérant et hargneux capable de faire le travail autour du panier. Ses qualités athlétiques l’aident à se signaler en défense en ne reculant surtout pas devant ses adversaires, souvent plus grands.

Il n’est donc pas étonnant qu’il n’ait pas tardé à se faire des amis et des complices dans le vestiaire de l’Arizona. Non seulement il démontre une attitude exemplaire, mais en transpirant de confiance, il inspire ses coéquipiers.

Le meilleur à venir

« Il est très impressionnant à regarder, a affirmé Lawrence qui marque en moyenne 15,4 points par match à sa deuxième saison en Arizona. Les gens le voient depuis peu, mais je suis témoin de son talent depuis cet été. Il est capable de tout faire. Il s’est amélioré et il peut aller encore plus loin. C’est ce qui fait peur. C’est une recrue qui joue comme un vétéran. »

Photo courtoisie, Marie Obsuna / Sun Devil Athletics

Les débuts fracassants de Dort ne sont donc pas une surprise pour ceux qui le côtoient à l’entraînement depuis l’été. « Il est tellement hargneux. C’est une recrue et il ne recule devant personne, témoigne le meneur, Remy Martin. Il est capable de marquer de n’importe quel endroit sur le terrain, peu importe la façon qu’il s’y pend. Ce début de saison, c’est le fruit de son travail cet été. »

L’entraîneur Bobby Hurley est un personnage dans la NCAA. Double champion national en 1991 et 1992, il a joué cinq saisons dans la NBA.

« Depuis le début de ma carrière, je n’ai jamais été aussi excité de diriger un joueur dès son arrivée dans l’équipe, a laissé tomber Hurley avec tout son sérieux en entrevue avec le Journal.

C’est tout un compétiteur, poursuit-il. C’est encore un bébé, mais un puissant bébé ! Il tombe directement dans notre style de jeu. Il apprendra le positionnement. Il ne le voit pas encore avec ses habiletés, mais nous on le voit. On n’a pas bénéficié très souvent d’un gars comme lui. Je sais qu’il veut s’améliorer et qu’il est prêt à écouter. »

Même s’il ne fait que ses premiers pas dans la NCAA, Hurley n’hésite pas à lui confier d’importants rôles. Il attaque, crée des jeux et va en mission défensive face aux plus redoutables rivaux.

« Dieu lui a donné énormément de talents, signale l’entraîneur. Il est dur et résistant. Il est rapide dans ses mouvements. Il démontre une belle attitude et une grande fierté pour jouer en défense. Il montre qu’il peut faire les gros jeux. C’est la raison pour laquelle il est si en avance sur son âge. »

Dans un encan qui ne regorgera pas d’espoirs remplis de sa trempe à la position de garde, il n’a pas raté sa chance de livrer une bonne première impression dès son entrée dans la NCAA. La suite de la saison s’annonce toute aussi spectaculaire.