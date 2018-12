Un premier extrait de la dernière saison de Game of Thrones sème l'émoi

Ceux et celles qui suivent la série fantastique Game of Thrones, inspirée des romans de George R.R. Martin, sont curieux de savoir comment se terminera cette aventure épique.

La série télé présentée à HBO est désormais plus avancée dans le récit que ne l'est la série de livres, et les fans sont impatients de connaître le destin de Daenerys Targaryen, de Jon Snow et des «White Walkers».

L’attente est d’autant plus insoutenable que la dernière saison a été divisée en deux parties et que la dernière a été présentée en juillet 2017, laissant les amateurs sans GoT pendant plus de deux ans.

C’est donc avec beaucoup d’engouement que les fans ont reçu ce premier extrait de la saison à paraître, mais aussi avec un brin d’amertume, puisqu’on n’y voit... pas grand-chose!

Plusieurs sont très déçus et ne se sont pas fait prier pour le faire savoir dans leurs commentaires.

«Wow, OK, merci pour RIEN.»

«On veut une bande-annonce, pas un extrait!»

D’autres soulignent que l’attente se fait si longue qu’ils ont peur de mourir avant d'avoir pu connaître le dénouement de la série.

«Je vous emmerde de nous faire attendre. Qu’arrive-t-il si je meurs?!»

«Si je meurs avant que ça soit sorti, j’espère qu’il y a HBO en enfer.»

Une chose est certaine, il y en aura plus d’un devant son écran pour la première de cette saison finale, en avril 2019.