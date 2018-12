Un quatrième trio... dynamisé

Claude Julien a eu la main heureuse quand il a décidé de réintégrer Nicolas Deslauriers au sein de sa formation pour ce deuxième affrontement en 48 heures contre les Sénateurs d’Ottawa.

La rentrée du fougueux attaquant québécois a certes dynamisé le quatrième trio du Canadien (complété par Kenny Agostino et Michael Chaput) qui a tout fait sauf... marquer.

« Je reconnais une certaine rivalité entre ces deux équipes», a avoué l’entraîneur en chef du Canadien après cette deuxième victoire consécutive de 5 à 2 contre les Sénateurs.

« On a bien vu, avant la fin du match à Montréal, que ça devenait plus physique, a poursuivi Julien. C’était important de retrouver un gars comme Deslauriers qui, grâce à son gabarit imposant, est capable de prendre soin de... lui-même et de donner de bonnes mises en échec. »

Quatre points précieux au tableau

Du reste, Julien s’est dit très satisfait de la tenue de ses soldats après ce deuxième duel consécutif contre les Sénateurs.

« À part, peut-être les quatre ou cinq premières minutes de jeu, on n’était pas tout à fait là, mais par la suite on a répondu de la bonne façon. »

« Ce sont quatre points très importants, a-t-il raconté, contre une équipe de notre division. Ce sont des points précieux au classement qui font beaucoup de bien avant la période des Fêtes.

« Ça nous permet aussi d’entreprendre du bon pied ce voyage de trois matchs sur les patinoires adverses. »

Et maintenant Chicago !

Après avoir livré ses cinq matchs précédents à domicile, le Canadien a entrepris jeudi à Ottawa une série de trois matchs à l’étranger qui les mènera ensuite vers Chicago pour leur duel contre les Blackhawks dimanche (18 h, heure de l’Est) avant d’affronter le Wild au Minnesota mardi à 20 h.

L’équipe n’est pas rentrée à Montréal après leur rencontre contre les Sénateurs. On a plutôt choisi de passer la nuit dans la capitale nationale et de mettre le cap sur la Ville des Vents vendredi.

Le CH retrouvera ses partisans du Centre Bell jeudi prochain à l’occasion de la visite des Hurricanes de la Caroline.