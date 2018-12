Vers un dixième titre de suite

Au moment de se prononcer lors des prévisions avant la saison, une seule quasi-certitude règne dans la NFL. Les Patriots, année après année, remportent la division Est de la conférence américaine. Ils pourraient d’ailleurs sceller un dixième titre de division de suite en battant les Dolphins, mais attention ! Miami est la maison des horreurs de la bande à Tom Brady.

L’exploit n’a rien de banal, en supposant que les Patriots décrocheront ce dixième sacre de suite, que ce soit dès dimanche ou dans les semaines à venir.

Dans les grandes ligues sportives professionnelles nord-américaines, qu’il s’agisse de la NFL, de la NBA, de la LNH ou du baseball majeur (MLB), seuls les Braves d’Atlanta, de 1991 à 2005, ont fait mieux avec 14 titres consécutifs.

Au hockey, l’Avalanche du Colorado a célébré des championnats de division neuf ans de suite (1995 à 2003). Dans la NBA, les Celtics (1957 à 1965) et les Lakers (1982 à 1990) en ont fait autant.

Et dans le cas des Patriots, la domination extrême de leur division s’étend sur une période infinie, considérant qu’ils ont décroché la palme dans 15 des 17 dernières saisons.

Une division instable

Le débat fait souvent rage entre les fidèles des Patriots et leurs détracteurs. Cette série de championnats de division est-elle le symbole d’une implacable dynastie ou est-ce plutôt le signe accablant de la faiblesse des rivaux ?

Sans rien enlever aux Patriots, qui misent sur le meilleur tandem de l’histoire en Bill Belichick et Tom Brady, c’est sans doute un peu des deux.

Pendant que Belichick règne sur l’équipe depuis 2000, les Bills ont embauché sept entraîneurs en chef, contre six pour les Dolphins et quatre pour les Jets.

C’est bien pire au chapitre des quarts-arrières ! Brady, mis à part les matchs ratés en raison d’une blessure et d’une suspension, s’impose encore et toujours. Pendant ce temps, les Bills et Dolphins ont eu recours à 18 quarts-arrières partants chacun, contre 14 pour les Jets.

Voilà trois clubs dangereusement « Brownesques » en termes de constance. La stabilité des Patriots est louable, tandis que leurs rivaux se cherchent éperdument.

Difficile à Miami

Maintenant, est-ce que les Patriots vivront ce moment de gloire face aux Dolphins dimanche ? La logique dit que oui, mais de drôles d’événements surviennent à Miami...

Tandis que les Patriots revendiquent 10 victoires de suite face aux Dolphins à Foxborough, ils sont 7-10 sous les palmiers durant l’ère Belichick. Quatre des cinq derniers matchs à Miami ont été des défaites.

Sur la route face à toutes les autres équipes, Brady montre un étincelant dossier de 85-32 en saison régulière. À Miami, cette fiche est de 7-9. Dans ces 16 matchs, il a lancé 15 interceptions.

Pour les Patriots, il s’agit d’un duel d’une importance capitale, bien au-delà du titre de division, qui est déjà pratiquement dans la poche. Une victoire leur permettrait de se maintenir dans la course pour le premier rang de la conférence, détenu par les Chiefs, qui procure l’avantage du terrain. Une quatrième défaite réduirait considérablement leurs chances.

En séries, Brady est 19-3 à la maison et 3-4 sur la route. C’est dire à quel point ils ne peuvent se permettre de regarder les Dolphins du haut de leur piédestal.