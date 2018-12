[VIDÉO] Geneviève Guilbault attribue des films de Noël aux autres partis

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a bien faire rire ses collègues de l’Assemblée nationale alors qu’elle prononçait ses vœux de Noël.

La députée de Louis-Hébert a attribué différents films cultes aux autres partis.

«M. le Président, selon moi, certains députés ont déjà commencé à écouter leurs classiques de Noël, leurs classiques du temps des Fêtes. Je dirais que le deuxième groupe d’opposition (Parti québécois) a commencé par le Grincheux qui a volé Noël», a-t-elle affirmé.

Mme Guilbault faisait référence au fait que le Parti québécois, jeudi, n’avait pas consenti à ce que le premier ministre du Québec François Legault prononce ses vœux de Noël une journée à l’avance. Le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, s’est excusé sur Twitter plus tard dans la journée.

Pour Québec solidaire, la ministre de la Sécurité publique a fait allusion à Miracle sur la 34e rue.

Et finalement, pour le Parti libéral (PLQ), c’était la Course aux jouets. «Encore que dans leur cas, par contre, on ne sait pas qui sera en vedette au bout de la course», a-t-elle ajouté en faisant un clin d’œil à l’éventuelle course à la chefferie.

Le calme de Pierre Arcand

Du côté du PLQ, le chef intérimaire Pierre Arcand et son côté pince-sans-rire a retenu l’attention de la Zone AssNat.

«On ne peut que s’améliorer parce que la politique, vous savez M. le Président, c’est une question de conviction. Ça soulève souvent les passions, les débordements, mais pour ma part, je pense que je peux m’accorder une assez bonne note sur ma capacité à garder mon calme», a-t-il indiqué.

C’était un moment très drôle!