Votre cadeau de Noël : Esso double son profit

Mes thérapeutes me le répètent tout le temps. Je dois être plus positif et je dois arrêter de critiquer nos créateurs de richesse qui brassent de vraies affaires, comme les aiment nos élus. Ils veulent que je devienne populaire, et c’est ce que je vais essayer de faire en 2019!

Alors voyons si je peux faire amende honorable en commençant par cette bonne nouvelle, tirée d’un article publié le 2 mai 2018 dans le Journal de Montréal : «L’essence crève les budgets». La bonne nouvelle c’est que le fric pigé dans les poches des automobilistes ira dans le petit cochon des transnationales pétrolières qui seront ainsi en mesure d’investir davantage, de créer des emplois, de peut-être payer plus d’impôts, de gonfler le produit intérieur brut (PIB) qui mesure supposément la richesse du pays. En fin de compte, nous serons tous mieux grâce aux pétrolières qui nous font la faveur d’augmenter souvent leur prix de l’essence. Allez, ne soyez pas ingrats, dites merci à ces bienfaitrices actifves dans le merveilleux monde du pétrole. En passant, hausse du prix ne signifie pas plus de revenus pour l’État car les taxes sur l’essence sont fixes et déterminées sur le litre vendu.

Même si le prix mondial du brut baisse, les prix à la pompe ne bougeront pas beaucoup car nos pétrolières intégrées verticalement vont «ajuster» leurs marges de raffinage et de détail. Il ne faut surtout pas que les prix baissent car cela va réduire le PIB national et ainsi nous appauvrir collectivement que les très sérieux économistes universitaires clament. Il faut les croire, ce sont des lucides. Et oui, les pétrolières au Canada forment un puissant oligopole qui vieille au grain afin que le prix de l’essence reflète en tout temps le «juste» prix. La résultante d’un tel oligopole est bénéfique tel que l’indique le texte de Gérard Bérubé paru dans le Devoir du 17 novembre 2018 : «La résistance de l’essence». Monsieur Bérubé, si les prix «résistent», c’est grâce à ce merveilleux cartel pétrolier. Ce que je suis content de ma nouvelle attitude. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. J’ai comme l’impression que je vais me faire plein d’amis! Avis aux nombreux intéressés : il va falloir prendre un numéro pour devenir copain avec moi!

Esso et Exxon engrangent le bon blé

Je jubile à la lecture du titre de cet article : «La pétrolière Impériale (Esso) double son profit» (Le Devoir, 3 novembre 2018). Ne laissez pas la jalousie l’emporter face à de si bonnes nouvelles! Esso et ses actionnaires filent le parfait bonheur. Au dernier trimestre, les activités en aval (raffinage et détail) ont généré 502 millions$ de profit contre 292 millions l’an passé et la production de pétrole brut dans les sables bitumineux de l’Alberta a atteint le niveau record de 244 000 barils par jour. Alors lâchez moi les baskets avec votre réchauffement de la planète. Donald Trump et Maxime Bernier l’ont dit que ce n’est pas vrai cette histoire de réchauffement, qui est l’œuvre d’écologistes communistes. Même plus, ils ont dit que les émissions de gaz à effet de serre c’était bon. Que voulez-vous de plus?

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ou presque, la compagnie-mère d’Esso, l’américaine Exxon Mobil, la plus grande pétrolière cotée en bourse au monde, vient d’annoncer un juteux et dodu profit net de 6,24 milliards de dollars (US en plus) pour son dernier trimestre : «Exxon profite des cours élevés» (Le Devoir, 3 novembre 2018). Sa production de pétrole brut a baissé de 2% sur un an et celle du gaz naturel de 4% mais son bénéfice a augmenté quand même grâce à des prix plus élevés et à des marges de profit supérieures en aval (raffinage et détail), division dont le profit a augmenté d’un petit 72%. Pourquoi produire plus quand on peut faire plus avec moins? Comme pour les banques, les profits records sont la norme comme en 2009 : «Exxon a dégagé en 2008 les profits les plus élevés dans son histoire, soit 45G$ (US) en hausse de 11% sur celui de l’an passé qui constituait lui-même un record» (La Presse, 31 janvier 2009).

L’énigmatique Stephen Harper que l’on aimait tant

Aussi énigmatique que Donald Trump, ces deux inconditionnels d’Israël en tout temps et en toutes circonstances. Quoique Israël fasse, ce pays a toujours raison. J’aimerais mes amis que vous m’aidiez à comprendre la «philosophie» de l’ex-premier ministre adoré du Canada. Premièrement il dit : «Harper / Prix de l’essence. Les Canadiens escroqués» (Le Journal de Montréal, 13 septembre 2008). «Escroqués, moi je trouve le terme impoli et irrévérencieux, surtout lorsque l’on sait que les pétrolières ne font qu’obéir et se soumettre aux lois «naturelles» du marché. Les pétrolières sont trop indulgentes. Il aurait fallu qu’elles poursuivent Stephen Harper pour libelle diffamatoire. En septembre 2008 donc, Stephen traite les pétrolières d’escrocs, rien de moins, et ni de plus, alors qu’au mois de mai de la même année 2008, il avait déclaré : «Hausse du prix du carburant. Un cadeau du ciel, affirme Harper» (La Presse, 30 mai 2008). Dire qu’il a été notre premier ministre au pays pendant si longtemps.

Un pot-pourri de petites vites, drôles et positives

Plus ça change plus c’est pareil comme vous allez le constater avec ces pièces de collection toujours d’actualité. Commençons par mon préféré, Jean Charest, qui est naturellement comique : «L’essence inquiète Jean Charest». Puis, cette inquiétude l’a poussé à songer à agir : «Hausse des prix de l’essence. Québec (PLQ) promet de bouger». Et comme il ne voulait pas irriter les pétrolières pleines de beaux bidous : «Coût de l’essence. Québec (PLQ) invite les pétrolières à collaborer». À collaborer dans le sens de continuer de verser dans les hausses. Et enfin, après toutes ces simagrées démagogiques pour rien, Charest redevient l’homme pragmatique qu’il a toujours été : «Pas de prix plafond à l’horizon. Jean Charest préfère laisser la concurrence influer le coût de l’essence». J’espère que les contorsions de Charest vous ont fait rire, sinon ça veut dire que nous n’avez pas le sens de l’humour (Le Devoir, 20 août 2005, le Journal de Montréal, 29 avril 2005, La Presse, 5 avril 2009 et 14 mai 2011). D’ailleurs, Charest l’avait dit clairement en 2005 : «Hausse du prix de l’essence. Le gouvernement impuissant» (Le Journal de Montréal, 18 août 2005). Vous le savez, les gouvernements sont toujours impuissants face aux très riches et aux compagnies mais, heureusement, plus puissants avec le monde et les syndicats ordinaires et avec nos services publics.

Vous en voulez une autre bonne venant de l’ex-ministre libérale Line Beauchamp, qui a déjà largué cette perle à la fois écologique et philosophique : «Le fort prix de l’essence aidera à réduire les GES (gaz à effet de serre) selon Line Beauchamp» (Le Devoir, 13 juin 2008). Avec de tels politiciens, nous sommes entre bonnes mains!