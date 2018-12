VILLENEUVE, Mariette

(née Cournoyer)



Son dernier souvenir s'étant échappé, Mariette est allée rejoindre ceux qui l'attendent, discrètement, à petits pas, comme elle a vécu …Le chagrin de ses filles Diane (Robert), Carrol (Pierre) et Hélène (Jean-Claude) trouve consolation dans la fin de ses souffrances. Fille chérie de (feu) Noëllia Aubuchon et (feu) Paul Cournoyer, elle a cheminé 50 ans aux côtés de son époux (feu) Russell Villeneuve.En plus de ses filles, elle laisse dans le deuil l'adoration de sa vie, ses petits-enfants Barbara (Yann), (feu) Jean-François, Valérie (Bruno), Vivianne (Éric), Chloé; ses arrière-petits-enfants Mathilde, William, Myka et Kael; sa famille Cournoyer, dont sa soeur Lise qui l'a accompagnée jusqu'à la fin; sa belle-famille Villeneuve, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 janvier 2019 de 10h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Suivra une cérémonie religieuse à 14h à la chapelle du complexe et de là, au cimetière du même endroit pour la mise en niche de l'urne.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à la Fondation Charles-Bruneau, Leucan, ou autre organisme.