PERREAULT, Aline (née Ratelle)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Mme Aline Ratelle, épouse de feu Yoland Perreault, survenu le 2 décembre 2018 à l'âge de 99 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise et Christiane, sa soeur Jeannette, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le vendredi 14 décembre 2018 de 14h à 17 et 19h à 21h et samedi le 15 décembre dès 9h, suivies des funérailles qui seront célébrées en l'église St-Bonaventure, 5205 St-Zotique est, Montréal à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Dr. Maurice Bertrand ou à la Société Alzheimer.