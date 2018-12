MAINVILLE, Abbé Laurent



À Montréal, le jeudi 6 décembre 2018 est décédé, à l'âge de 86 ans, Laurent Mainville, prêtre mérite, ancien curé de la Paroisse Saint- Mathieu sur la rue Jean-Talon à Montréal, fils de feu Jérémie Mainville et de feu Cécile Ladouceur.Il laisse dans le deuil ses cousins, neveux et nièces ainsi que ses nombreux amis.La famille vous accueillera à la chapelle des Résidences Angus, situées au 3300 William Tremblay Montréal, H1Y 3P5, le lundi 10 décembre 2018 de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le mardi 11 décembre 2018, à 10h, à la chapelle des Résidences Angus.La famille tient remercier le personnel du CHSLD Angus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.