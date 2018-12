DUPRAS, Carmen



À Laval, le 1er décembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Carmen Dupras, épouse de feu M. Gaston Monette et en secondes noces de feu M. Émile Kendler. Elle rejoint sa fille Marielle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Yves (Francine Brideau), Normand (Rachel Forget) et Ronald (Cécile Millette), son gendre Jean-Louis Forget, ses 10 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants, son frère M. Laurent Dupras, sa belle-soeur Mme Renée Ponton Dupras, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 décembre de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi le 15 décembre de 10h à 11h au salon de la :Les funérailles auront lieu le samedi 15 décembre à 11h, en la Cathédrale de Saint-Jérôme et de là, au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Alzheimer Laurentides.