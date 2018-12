15 titres à offrir en cadeau pour Noël

Le temps des Fêtes est la période la plus magique de l’année... C’est le moment idéal pour permettre aux enfants, les tout-petits comme les adolescents, de s’évader en se plongeant le nez dans un livre ! Voici 15 suggestions de « mots en cadeaux », à glisser sous le sapin.

Billy Stuart et Cie

Photo courtoisie

Cette série pleine d’action met en vedette le raton laveur préféré des enfants, Billy Stuart ! Deux tomes sont disponibles, jusqu’à maintenant : La vallée des géants et La malédiction des momies. Pour le curieux qui aime voyager

Pourquoi pas ?

Photo courtoisie

Myriam vient tout juste de terminer l’école secondaire. Elle n’a qu’une idée en tête : vivre un moment de liberté, un vrai ! La jeune fille est atteinte de dystrophie musculaire et ne demande qu’à prendre son envol. Pour l’ado rêveur.

Tout est vrai

Photo courtoisie

Quatre adolescentes sont prêtes à tout pour rencontrer leur idole, une jeune écrivaine. Leur rêve se réalise et elles deviennent même amies. Puis, un an plus tard, son nouveau roman est publié... et c’est leurs secrets qu’il raconte ! Pour la drama-queen.

Planète hockey

Photo courtoisie

Alexis Chevarie est un jeune joueur de hockey extrêmement talentueux. On ne le surnomme pas « le prochain Sidney Crosby » pour rien ! Ayant néanmoins les études à cœur, il décide d’intégrer une ligue de hockey scolaire, à Mont-Joli. Pour l’amateur de sport.

Mon grand cahier d’activités avec Le Petit Princ

Photo courtoisie

Ce superbe cahier offre une centaine d’activités pour faire découvrir ou redécouvrir l’univers du Petit Prince aux enfants (dès 5 ans). Dessins, recettes et bricolages : de quoi leur faire passer des heures de plaisir ! Pour le petit créateur.

Baie-des-Corbeaux

Photo courtoisie

Nicolas et Théo ont la brillante idée de forcer l’ouverture de la trappe permettant d’accéder au grenier d’une maison de campagne louée... Ils y font la découverte d’horribles toiles, les œuvres d’un peintre damné. Pour le fan de frissons.

La Sélection – intégrale tomes 1 à 3

Photo courtoisie

À une époque où les États-Unis ont sombré dans l’oubli. Une seule couronne est en jeu... pour 35 candidates. Déterminées, rien ne pourra les empêcher de gagner la compétition. Pour celle qui rêve déjà au bal des finissants.

Superlumineuse

Photo courtoisie

Nour n’est pas comme les autres : elle est née superlumineuse ! Elle adore sa lumière qui la rend si spéciale, mais les autres enfants, eux, se moquent d’elle... Magnifique album sur la confiance en soi et la différence. Pour les petits yeux brillants.

Troisième étoile : De L.A. à Laval

Photo courtoisie

Sonia a une chose à dire à ceux qui pensent que c’est cool d’être la fille d’un joueur de hockey : vous vous trompez ! L’adolescente est obligée de quitter L.A. pour le Québec. Pour l’ado-star.

La marchande, la sorcière, la lune et moi

Photo courtoisie

Mara, dix ans, voit la vie comme la lune : avec un côté sombre et un côté brillant. Sa famille passe de durs moments, mais sa grand-mère est là pour la réconforter. Pour une petite dose supplémentaire de magie.

C’est Flavie

Photo courtoisie

Biz signe son premier livre pour enfants, écrit en collaboration avec sa fille de huit ans, Alice. Il présente dix courtes histoires qui dépeignent le quotidien d’une fillette de six ans. Les parents vont adorer les raconter ! Pour les petites oreilles attentives.

Les Nombrils T.8 : Ex, drague et rock’n’roll !

Photo courtoisie

Les fans des Nombrils attendaient impatiemment cette nouvelle bande dessinée ! Ils ne seront pas déçus : Karine a quitté l’école pour enregistrer un album et c’est la guerre entre Jenny et Vicky. Pour les amateurs de bd uniques.

Entre ciel et mer

Photo courtoisie

Félix vit pour la mer et elle vit pour lui ! Son grand-père est décédé, mais Félix a encore la tête pleine des belles histoires qu’il lui racontait. Pour honorer sa mémoire, il construit un bateau... Pour une belle touche de sensibilité.

La rivière

Photo courtoisie

Les images lumineuses de l’illustrateur montréalais ont de quoi transporter à des milles à la ronde les petits et les grands qui lisent cet album ! Et si vous alliez à la rivière, vous aussi ? Pour émerveiller toute la famille.

Zaxx, le renne maladroit

Photo courtoisie

Parce que c’est toujours agréable de trouver un album de Noël sous le sapin ! Les enfants (3 à 7 ans) vont rire en suivant les aventures d’un renne super attachant, mais maladroit. Pour les amoureux de Noël.