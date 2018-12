VEILLET, Claude



De Prévost, le 4 décembre 2018, est décédé M Claude Veillet à l'âge de 79 ans, époux de Mme Micheline Legault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christiane (Yvan), ses fils Eugène-Daniel et Pierre-Yves, ses petites-filles Edith, Sophie-Eve, Lara, sa soeur Louise (Gilbert Luquette), sa belle-mère Marguerite Legault, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 20 décembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 20h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6