MULGUND, Indira Ana



Nous avons le regret de vous annoncer que le 3 décembre 2018, à l'âge de 97 ans est décédée Mme Indira Ana Mulgund.Elle laisse dans le deuil ses neveux Andrei Zaharia (Michelle Théberge), Marian Zaharia (Françoise Hivert), Florin Zaharia (Lucia Udrea) et Théodor Zaharia (Ginette Lajoie), plusieurs autres petits neveux et nièces: Marie-Anne, Alexandre, Nicholas, Pierre-Luc, Antoine, Anne Gabrielle, Dominic et Pierre Philippe ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 14 décembre 2018 de 19h à 22h et le samedi 15 décembre dès 9h à:7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 15 décembre 2018 à 11h à l'église La Nativité (155 Chemin St-Jean, Laprairie) et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges lieu de la sépulture.