RONDEAU, Charlotte

(née Maheux)



À Longueuil le 27 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Charlotte Maheux-Rondeau, épouse de feu Guy Rondeau.Elle laisse dans le deuil ses filles feu Louise (Jean-Guy), feu Françoise (feu Louis), Magdeleine (Claude), Suzanne, Julie (Bruno) et ses fils Guy (Jocelyne) et Gilbert. Également ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre 2018 à l'église de St-Lambert (41, avenue Lorne, Saint-Lambert, J4P 2G7) dès 13h30. Les funérailles suivront à 14h.La famille tient à remercier le CHSLD Mgr-Coderre pour les soins prodigués. En Guise de sympathie un don à la maison Michel Sarazin de Québec serait apprécié en la mémoire de Charlotte.