THIBERT, Gérard



À Châteauguay, le 26 novembre 2018, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédé M. Gérard Thibert, époux de Mme Rachel Reid.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Alice (Pierre), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre 2018 de 14h à 18h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'oeuvre de charité de votre choix serait apprécié en la mémoire de Gérard Thibert.