MORSE, Philippe



À Châteauguay, le 3 décembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Philippe Morse, époux de feu Mme Jacqueline Bourret.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Francine Alepins), Marie et André (Hélène Corbeil), ses petits-enfants Catherine, Dominic (Chloé), Marie-Ève (Yannick) et Jonathan (Priscilla), son arrière-petit-fils Jayden, sa soeur Georgette, ses beaux-frères Maurice et Robert Bourret (Paulyne Éthier), ses belles-soeurs Yvonne Chénard et Pauline Bourret, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis en particulier Carmen et Bob.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 15 décembre à compter de 9h, suivi d'une cérémonie commémorative à 11h en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.