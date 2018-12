HÉON, Roger



De Longueuil, le 30 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé Roger Héon, époux de feu Hélène Montplaisir.Il laisse dans le deuil ses enfants Jeanne, Jean-Pierre, Benoît, Claudette, Normand, Serge, Céline, Marie-France et Mario ainsi que ses gendres, brus, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frère, soeur, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera jeudi le 13 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi le 14 décembre 2018 dès 9h, à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Les funérailles auront lieu le vendredi 14 décembre 2018, à 11h, à l'église Notre-Dame-de-Grâce, située au 1599, Bourassa, Longueuil, Qc, J4J 3A5.La famille remercie le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis pour les soins et attentions apportés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes.