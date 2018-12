SEERY, Walter



Décédé subitement le 29 novembre 2018 à l'âge de 81 ans, époux bien-aimé de Elvicy (Elvie) Daquioag et père aimant de son fils unique Michael (épouse Lydia Chiocchio) et grand-père de Jessica et Kory.Il laisse dans le deuil son frère Daniel et ses soeurs: Mary, Sheila, Diana, ses neveux, sa nièce et de nombreux parents et amis.Walter (Sonny) a beaucoup touché la vie de tous ceux qui le connaissaient. Toujours avec une blague, un gros câlin et en voulant que tout le monde le rejoigne pour un repas ou un bon rire. Walter aimait la vie et était un Bon Vivant qui l'a fait à sa manière. À la retraite après une carrière dans l'industrie papetière, il s'est réjoui auprès de sa famille et de ses amis vivant au bord du fleuve Saint-Laurent, à Brossard.La famille recevra les condoléances à la:Un don à la Fondation des maladies du cœur serait apprécié.