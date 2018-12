BREHN, Ralph



est décédé paisiblement à l'âge de 87 ans.Outre son épouse Pierrette Girard, il laisse dans le deuil ses enfants Tom (Monique), Linda (Alan), ses petits-enfants et une arrière-petite-fille.La famille recevra vos condoléances le vendredi 14 décembre 2018 entre 10h et 12h, suivi d'un service à 12h et d'une réception au:1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QUÉBEC, H2V 2P9(514) 279-6540www.mountroyalcem.com