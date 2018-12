MARTEL, Marjorie (née Luker)



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 3 décembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Marjorie Luker, épouse de feu André Martel.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Nancy Russell), Peter (Martone Martoni) and Allan (Stephanie Sanders); ses petits-enfants: Adreanna, Alyssa, Julia, Luca, Rachel, Patrick, and Thomas; son frère Fred (Sandy Smith), sa soeur Maureen (Russell Sargent), son beau-frère Normand Constantineau), ses belles-soeurs Linda Cousins et Sue Follette, ainsi que plusieurs autres parents des famille Luker et Martel et amis.La famille recevra les condoléances au:8145 CHEMIN DE CHAMBLY, ST-HUBERT(au sud de l'autoroute 30, sortie 73)La liturgie aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 15h, en la chapelle du complex.Des dons à Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Heures des visites: jeudi le 13 décembre 2018 de 11h à 15h.