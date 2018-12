RICHER (née BAYARD)

Jeannine



À Pointe-Claire, le mercredi 14 novembre 2018 est décédée, à l'âge de 89 ans, Jeannine Bayard, épouse de feu Fernand Richer.Elle laisse dans le deuil ses enfants Colette (Claude Martin), Claude (Martine Gagnon), Nicole (Pierre Joly) et Lyne, ses petits-enfants Élise, François, Guillaume, Julien, Rémi, Francis, Jérôme et Philippe, ses arrière-petites-filles Mila et Alix, son frère Fernand (Marguerite), son beau-frère Guy (Denise), sa belle-soeur Jeannine, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saints-Anges de Lachine, située au 1400 boul. St-Joseph à Lachine, le samedi 15 décembre 2018 dès 9h30, suivi des funérailles à 10h30.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île seraient appréciés.