6 conseils pour les voyages du temps des fêtes

Pendant le temps des Fêtes, de nombreux éléments extérieurs (tempête de neige, retard ou annulation du vol) peuvent perturber nos projets. Et puis, il y a aussi tous ces cadeaux à transporter. On les emballe ou pas ? Voici quelques conseils.

1. On télécharge l’application de sa compagnie aérienne et l’on s’assure de donner son courriel et son numéro de téléphone afin d’être informé de tout retard ou annulation.

2. On télécharge l’application YULi qui permet de réserver son stationnement en ligne, de se repérer facilement dans l’aérogare, de connaître le temps de marche et le temps d’attente aux points de contrôle, d’obtenir des offres exclusives des restaurants et des boutiques et de recevoir des informations (en temps réel) sur son vol.

3. Pour gagner du temps, on réserve son passage prioritaire à la sécurité (pour tous les départs, sauf à destination des États-Unis). 24 heures avant l’heure de son vol, il suffit de réserver en ligne (maximum cinq personnes) et de confirmer son inscription en répondant à un message SMS. Bien entendu, il faut se présenter à l’heure prévue dans la ligne Secur Express.

4. Afin de faciliter l’inspection au contrôle de préembarquement, ADM suggère de mettre ses cadeaux emballés dans ses bagages enregistrés (en soute). Si ce n’est pas possible et qu’on les transporte avec soi en cabine, ils ne doivent pas être emballés. Pour plus d’information sur les objets permis en cabine, on consulte le site.

5. On s’assure de bien identifier ses valises, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Enfin, protection supplémentaire, à l’aide de son cellulaire, on les photographie, tout comme les petits coupons pour les réclamer. Ainsi, en cas de perte, elles seront retrouvées plus facilement. On ne voudrait pas passer Noël avec les cadeaux de nos proches qui se baladent un peu partout sur la planète.

6. S’il nous manque quelques cadeaux, les achats en vol dans le catalogue de la boutique hors taxe peuvent être une bonne solution.