FORTIER, Pauline



À Montréal, le 30 novembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pauline Fortier.Autrefois mariée à feu André Villeneuve, elle est la mère de Carole, Pierre, feu Sylvain, Daniel et Claude. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-filles Joanne, Maryse, Chantal, ses petits-enfants Évannick, Émilie, Sabrina, Maxime, Catherine, leur conjoint Karolina, Mathew, Joanie, Gino et ses arrière-petits-enfants Noémie et Alexis, ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux, parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 14 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 15 décembre de 10h à 11h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement pour la trisomie 21, 1A-3250 boul. St-Joseph Est, Montréal, Qc, H1Y 3G2 514-850-0666 (trisomie.qc.ca)