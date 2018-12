GAUTHIER, André



À Mascouche, le 4 décembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. André Gauthier, époux de feu Mme Thérèse Labelle.Il laisse dans le deuil ses enfants Gisèle (Gilles), Rolande (Jim), Lucie, Charles (Jocelyne), Germain et Lorraine, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 décembre dès 9h, suivi des funérailles à 11h, à l'église Saint-Noël Chabanel, située au 8560 rue de l'Église, Laval, Qc, H7A 1K9.La famille tient à remercier le personnel de la résidences Le jour et la nuit pour leur soutien et les bons soins prodigués.